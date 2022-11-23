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اجتماع بين “الوطنية للنفط” وشركات نفطية لمتابعة تنفيذ مشاريع التحول الرقمي

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

عقدت إدارة الحاسب الآلي والاتصالات بالمؤسسة الوطنية للنفط اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بمسؤولي إدارات الحاسب الآلي والاتصالات بشركة البريقة لتسويق النفط وشركة الواحة للنفط.

وخصص الاجتماع لمتابعة المشاريع المشتركة والتي هي قيد الإنشاء والمطروحة للتنفيذ في الفترة القادمة، بالإضافة لمناقشة السبل الكفيلة للدفع بتنفيذ المشاريع في الفترة القريبة القادمة.

وأكد الاجتماع على ضرورة التواصل المباشر مع الجهات المشرفة على تنفيذ المشاريع، وتذليل الصعوبات والعراقيل التي تقف عائقًا خلال مرحلة التنفيذ.

وجاء ذلك في إطار السياسة التي تنتهجها المؤسسة بمشاريع التحول الرقمي للرفع من مستوى الإنتاج.

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الوطن الليبية

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