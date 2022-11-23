مكتب النائب العام يعلن رصد 69 تعد على مسار الطريق الحديدي

أعلن مكتب النائب العام رصد وحصر 69 تعد على مسار الطريق الحديدي الممتد من منطقة القره بوللي حتى منطقة تاجوراء.

وأوضح المكتب أن حالات التعدي كانت على أراضٍ داخلة في أصول جهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية.

وأشار إلى أن الغرفة المشكلة لرصد وحصر المباني والمنشآت المشيَّدة على مسار الطرق الحديدية بالمخالفة للتشريعات؛ استجابت لتنفيذ تدبير إزاحة العوائق الواقعة في نطاق الأصول العقارية المملوكة للجهاز جميعها؛ وأوجدت مخططاً عملياً يرمي إلى حمايتها من تجدد التعدي عليها.

وأضاف أنه إجراءً للتدابير الكفيلة بحفظ المصالح و المنافع العامة؛ مضت الغرفة في الكشف عن أية تعديات أخرى على طول مسار الطريق الحديدي