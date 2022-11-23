الطرابلسي يوجه بصيانة مراكز الشرطة في طرابلس الكبرى

بحث وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي، سير الاستعدادات للبدء في صيانة وتجهيز مراكز الشرطة بجميع مديريات الأمن في طرابلس الكبرى، من قبل مكتب المشروعات بوزارة الداخلية.

جاء ذلك في اجتماع، أمس الثلاثاء، مع مدير مكتب المشروعات مهندس خالد زايد، حسب بيان الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكلف الطرابلسي لجنة من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بمتابعة الأعمال، مع الحرص على إنجازها على أكمل وجه وحسب المعايير والمواصفات المطلوبة.

كما استمع إلى شروح حول المشروعات التي أنجزها المكتب، والأعمال التي لازالت قائمة في عديد من المقرات الأمنية، ونسب الإنجاز فيها.