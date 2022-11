الكوني: على الأوربيين دعم بناء حرس حدود صحراوي ليبي في جنوب البلاد

ليبيا- عقد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني اجتماعا مع ممثلة الاتحاد الأوروبي لدول الساحل “إيمانويلا ديل ري” والفريق التابع لها.

بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي تابعته صحيفة المرصد أكد أن الاجتماع الذي حضره رئيس أركان الرئاسي محمد الحداد تم عقده على هامش اجتماعات المؤتمر الإقليمي للتعاون الحدودي بين ليبيا ودول الساحل في تونس مؤكدا تضمنه تقديم “ديل ري” إحاطة الكوني حول طبيعة عمل الاتحاد في هذه الدول.

وأضاف البيان إن الإحاطة شملت سبل التعاون الإقليمي والتنسيق مع ليبيا في وقت شدد فيه الكوني على ضرورة تقاسم الأعباء والالتزامات لحل الإشكاليات المتعلقة بأمن الحدود لا سيما تعزيز مراقبة المنافذ الحدودية وتنمية مجتمعات مناطقها في دول الساحل والجنوب الليبي.

ووفقا للبيان عد الكوني التكامل في العمل بين ليبيا والنيجر وتشاد ممن تتربط بحدود طويلة مع بعضها عاملا ضروريا لتحقيق الاستقرار الإقليمي مجددا تأكيده على أهمية دعم بناء حرس حدود صحراوي ليبي عوضا عن تقديم الدعم والمساندة على لمراقبة الساحل ونقل جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية للصحراء.

