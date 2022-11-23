المشاي يتابع الأعمال المنجزة في محطات توليد الكهرباء كافة

الوطن / متابعات

اجتمع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، محمد عمر المشاي، اليوم الثلاثاء، مع كامل مدراء المحطات الموزعة بالبلاد بحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدراء العامين بالشركة؛ لمتابعة الأعمال المنجزة في محطات توليد الكهرباء.

وتابع المشاي القدرات الإنتاجية في كل محطات توليد الكهرباء، والمراحل المنجزة للعمرات الجسيمة، بالإضافة إلى موضوع الصيانات الدورية لوحدات التوليد بتلك المحطات، والاحتياجات والنواقص لكل محطة بما يضمن تشغيلها بكامل قدرتها.

وقال المشاي أنّه حريص على متابعة المشاكل واحتياجات المحطات، ووضع الحلول لكل العراقيل التي تعيق عمل المحطات بكفاءة عالية، مؤكدًا على اهتمامه باستقرار الشبكة الكهربائية في البلاد.

وناقش المشاي ما استعرضه المدراء من الأعمال المنجزة من قبلهم وتأكيدهم أنّ محطات التوليد بالشركة تعمل على قرب دخول وحدات توليد بقدرات إنتاجية على الشبكة.

وأثنى رئيس الإدارة على هذه الجهود والعمل المتواصل من قبل فنيي ومهندسي الشركة العامة للكهرباء، شاكرًا التزامهم بتنفيذ الخطط الموضوعة التي من شأنها تحقيق استقرار الشبكة الكهربائية في ليبيا.