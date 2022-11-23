تعرف على حالة الطقس ودجات الحرارة المتوقعة

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، تكاثر السحب من حين لأخر على بعض مناطق الشمال خاصة الشمال الشرقي يتخللها سقوط أمطار متفرقة مع نشاط للرياح هذا اليوم.

وتكون حالة السماء، في راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية إلى قليلة السحب وتتكاثر أحيانا هذا اليوم على بعض المناطق الممتدة من شرق طرابلس إلى مصراته.

ومن المتوقع أن تكون فرصة لسقوط أمطار بداية من يوم السبت القادم على أغلب المناطق.

والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة مما تسبب في إثارة الأتربة على بعض المناطق تقل سرعتها يوم الغد، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (17-23)مْ.

وفي الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد تتكاثر السحب من حين إلى آخر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة تكون جيدة يوم الغد على مرتفعات الجبل الأخضر.

والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة هذا اليوم تسبب في إثارة الأتربة على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (17- 23)مْ.

وتكون السماء في الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (20- 23)مْ.

وفي الواحات-السرير-تازربو-الكفرة تكون السماء صافية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (23- 25)مْ.