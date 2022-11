ليبيا- أكد تقرير اقتصادي لموقع أخبار “ذا ناشيونال” الدولي إكمال شركتا “توتال” و”كونوكو فيلبس” الاستحواذ على حصة شركة “هيس” في مشروع الواحة للنفط.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أوضح أن الإجراءات الاستحواذية تم إكمالها لنيل الحصة البالغة 8.2% لتصبح حصة “توتال” 20.41% قياسا بـ16.33% في السابق ناقلا عن الرئيس التنفيذي لها “باتريك بويان” قوله:”نتواجد في ليبيا عبر التزاماتنا منذ قرابة الـ70 عاما”.

وتابع “بويان” قائلا:”ملتزمون بالعمل مع مؤسسة النفط في طرابلس لتطوير حقول مشروع الواحة النفطي و”توتال” تدرس مع المؤسسة تطوير مشاريع الطاقة الشمسية المخصصة لتزويد مواقع إنتاج المشروع بما تحتاجة من الكهرباء”.

ترجمة المرصد – خاص

Shares

The post ذا ناشيونال: توتال وكونكو فيلبس تستحوذان على حصة هيس بمشروع الواحة النفطي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية