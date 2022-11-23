أمطار متفرقة ورياح نشطة بالمناطق الشمالية

الوطن| متابعات

من المتوقع أن تتكاثر السحب من حين إلى آخر على بعض مناطق الشمال، خصوصًا الشمال الشرقي، يتخللها سقوط أمطار متفرقة مع نشاط للرياح.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و25 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا اليوم على بعض المناطق الممتدة من شرق طرابلس إلى مصراتة، ومن المتوقع أن تكون فرصة لسقوط أمطار بداية من يوم السبت المقبل، على معظم المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، تثير الأتربة على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و23 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد

تتكاثر السحب من حين إلى آخر، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة تكون جيدة غدًا على مرتفعات الجبل الأخضر، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، نشطة السرعة، تسبب في إثارة الأتربة على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و23 درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 20 و23 درجة مئوية.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة

السماء صافية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و25 درجة مئوية.