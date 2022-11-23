السويحلي: لا يمكن أن أسكت على هدم القضاء والعبث به

أكد عبد الرحمن السويحلي، رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق، أنه لا يمكن أن يسكت على مسألة هدم القضاء والعبث به. على حد قوله.

وقال «السويحلي»، الداعم للتواجد العسكري التركي في ليبيا، في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، “هدم مؤسسات الدولة والعبث بها وفي مقدمتها القضاء لا يمكن السكوت عليه، ويجب التصدي له وإفشاله”. بحسب تعبيره.

وأضاف؛ :بلطجة عقيلة والمشري لن تمر بدون فضح ومحاسبة”، مردفًا أن “متصدري مؤسسات القضاء اليوم يتحملون نتائج هرولتهم إلى مربوعة عقيلة”. بحسب قوله.

وختم السويحلي، الذي تلاحقه تهم الفساد، موضحًا أن هؤلاء المتصدرين لمؤسسات القضاء؛ “قدموا طموحاتهم الشخصية وباعوا استقلال القضاء بثمن بخس. بئس الصفقة وأصحابها!” على حد زعمه.