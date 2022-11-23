بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 23 نوفمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 23 نوفمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء تكاثر للسحب من حين لأخر على بعض مناطق الشمال خاصة الشمال الشرقي يتخللها سقوط أمطار متفرقة مع نشاط للرياح هذا اليوم.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا هذا اليوم على بعض المناطق الممتدة من شرق طرابلس إلى مصراته، ومن المتوقع ان تكون فرصة لسقوط أمطار بداية من يوم السبت القادم على اغلب المناطق.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة مما تسبب في إثارة الأتربة على بعض المناطق تقل سرعتها يوم الغد.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17-23)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين إلى آخر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة تكون جيدة يوم الغد على مرتفعات الجبل الأخضر.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة هذا اليوم تسبب في إثارة الأتربة على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17- 23)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (20- 23)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23- 25)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:02)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:45).