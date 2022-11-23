عاجل ليبيا الان

بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 23 نوفمبر 2022

تم النشر منذُ دقيقتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 23 نوفمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء تكاثر للسحب من حين لأخر على بعض مناطق الشمال خاصة الشمال الشرقي يتخللها سقوط أمطار متفرقة مع نشاط للرياح هذا اليوم.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا هذا اليوم على بعض المناطق الممتدة من شرق طرابلس إلى مصراته، ومن المتوقع ان تكون فرصة لسقوط أمطار بداية من يوم السبت القادم على اغلب المناطق.
الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة مما تسبب في إثارة الأتربة على بعض المناطق تقل سرعتها يوم الغد.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17-23)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-
حالة السماء: تتكاثر السحب من حين إلى آخر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة تكون جيدة يوم الغد على مرتفعات الجبل الأخضر.
الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة هذا اليوم تسبب في إثارة الأتربة على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17- 23)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (20- 23)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23- 25)مْ.

مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:02)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:45).

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏F-270-002 يومین 2022 الغد درجة الحرارة طقس الحرارة الصغرى طقس الحرارة السحب السحب السحب درجة الحرارة الصغرى السماء السماء السماء السما 23 المدينة 13 13 14 ریاح نشطة نسبيا نشطة نسبیا ریا نشطة ریا نشطة 22 22 13 13 14 زواره صبراته الزاوية 14 21 21 21 23 5 قليلة قلبلة 11 نالوت الزنتان نشطة 22 19 21 10 14 21 23 السما رياح 09 19 22 23 صافية صافي إلى f 22 22 السما صافية السماء صافية صافية 12 11 10 السماء صافية 3/3 23 23 10 الكفرة 02 2013/10/‏'‏

قد تكون صورة ‏نص‏

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك