الارصاد: امطار متفرقة اليوم.. وتقلبات جوية قادمة في هذا الموعد مصحوبة بالامطار الجيدة

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاربعاء 23/ 11 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد تكاثر للسحب من حين لاخر على مناطق الشمال يتخللها سقوط امطار متفرقة مصحوبة بخلايا رعدية على الشمال الشرقي تكون جيدة يوم الغد الخميس على مناطق الجبل الاخضر، وتتكاثر السحب اليوم على الساحل من شرق طرابلس الى سرت مع احتمال سقوط امطار خفيفة.

ووفقا للتقرير تنشط الرياح الجنوبية الغربية هذا اليوم على بعض مناطق الشمال الشرقي تسبب في أثارة الاتربة والغبار، وكذلك تشهد مناطق الشمال الغربي نشاط نسبي للرياح الشمالية الغربية هذا اليوم، في حين درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (18-24)مْ على معظم مناطق البلاد.

ومن المتوقع وفقا للقترير ان تتاثر مناطق شمال ليبيا خاصة الشمال الغربي بتقلبات جوية بداية من مساء السبت مصحوبة بسقوط امطار رعدية جيدة.

والله أعلـــــــــــــــــم