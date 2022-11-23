الهنقاري: القائد «تميم» حكيم وشجاع

علق المحلل السياسي لقنوات الإخوان، والمؤيد للاحتلال التركي للمنطقة الغربية محمد الهنقاري، على صورة ارتداء أمير قطر، تميم بن حمد لوشاح عليه علم السعودية وتشجيعها أمام الأرجنتين أمس خلال فعاليات كأس العالم، واصفا إيه بـ«القائد الحكيم الشجاع»، على حد وصفه.

وقال الهنقاري في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مرفقا فيديو لأمير قطر خلال تشجيع المنتخب السعودي: “عندما يكون القائد حكيم وشجاع يغرس جذور الأخوة بين شعبه والشعوب الأخرى”، بحسب تعبيره.

وأضاف “مع الزمن تزهر بالمحبة وتثمر ثمار المنفعة للشعبين. الأمير تميم يلتف بالعلم السعودي ليشجع فريقها”، وفقا لحديثه.