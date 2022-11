السويحلي: بلطجة عقيلة والمشري لن تمر بدون فضح ومحاسبة

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة عبدالرحمن السويحلي إن هدم مؤسسات الدولة والعبث بها وفي مقدمتها القضاء لا يمكن السكوت عليه، ويجب التصدي له وإفشاله.

السويحلي أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “بلطجة عقيلة والمشري لن تمر بدون فضح ومحاسبة”.

وحمّل متصدري مؤسسات القضاء اليوم نتائج هرولتهم إلى ما وصفها بـ “مربوعة عقيلة”.

وتابع: “هؤلاء قدموا طموحاتهم الشخصية وباعوا استقلال القضاء بثمن بخس، بئست الصفقة وأصحابها”.

