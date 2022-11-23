استشهاد طفل واصابة العشرات برصاص الاحتلال الصهيوني في نابلس

نابلس 23 نوفمبر 2022 (وال) – استشهد طفل فلسطيني وأصيب 32 آخرين بالرصاص أحدهم إصابته حرجة، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الصهيوني التي اقتحمت المنطقة الشرقية لمدينة نابلس ، تمهيدا لاقتحام المستوطنين.

وأكدت وزارة الصحة استشهاد الطفل أحمد أمجد شحادة (16 عاما) متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال الحي في القلب.

وأفاد مدير مركز الاسعاف والطوارئ بالهلال الاحمر في نابلس احمد جبريل ، بإصابة 10 شبان بالرصاص الحي أحدهم بصورة حرجة في البطن، كما أصيب 22 شابا بالرصاص المغلف بالمطاط، و3 شبان بالشظايا و75 بالغاز السام والمدمع.(وال)

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