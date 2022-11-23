المبعوث الإيطالي: نشدد على العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة

الوطن| رصد

قال المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا نيكولا أورلاندو، إن بلاده تؤكد على استقرار المنطقة وتنميتها، بما فيها ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه بنائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، على هامش مؤتمر ليبيا الساحل.

وشدد الكوني على أهمية إطلاق العملية السياسية التي تييسرها وترعاها الأمم المتحدة، من خلال المبعوث الأممي إلى ليبيا “عبد الله باتيلي”.

وحول مؤتمر الساحل ليبيا حول التعاون عبر الحدود، بين الكوني خطوة مهمة إلى الأمام في تعاون الإتحادالأوروبي مع المنطقة في مكافحة الإرهاب والإتجار بالبشر وغيره من أشكال الإتجار غير المشروع ودعم التنمية المستدامة