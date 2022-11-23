الأرصاد: اتربة وغبار وأمطار خفيفة على مناطق الشمال الليبي

توقعت إدارة التنبؤات الجوية، بالمركز الوطني للأرصاد الجوية، تكاثر للسحب من حين لاخر على مناطق الشمال يتخللها سقوط امطار متفرقة مصحوبة بخلايا رعدية على الشمال الشرقي تكون جيدة يوم الغد الخميس على مناطق الجبل الاخضر، وتتكاثر السحب اليوم على الساحل من شرق طرابلس الى سرت مع احتمال سقوط امطار خفيفة.

وأشار المركز إلى نشاط للرياح الجنوبية الغربية هذا اليوم على بعض مناطق الشمال الشرقي تسبب في أثارة الاتربة والغبار، وكذلك تشهد مناطق الشمال الغربي نشاط نسبي للرياح الشمالية الغربية هذا اليوم، في حين درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (18-24)مْ على معظم مناطق البلاد.

وقال المركز إنه من المتوقع ان تتاثر مناطق شمال ليبيا خاصة الشمال الغربي بتقلبات جوية بداية من مساء السبت مصحوبة بسقوط امطار رعدية جيدة.