عن إقالة الحبري.. التكبالي: أحد أصنام الفساد سقط سقوطاً مدويّاً

علق عضو مجلس النواب، علي التكبالي، على إقالة علي الحبري، معتبرًا أنه أحد أصنام الفساد التي سقطت سقوطًا مدويًا.

وقال التكبالي في تغريدة عبر حسابه على تويتر، “سقوط أحد أصنام الفساد سقوطا مدويا، وليعرف الآخرون أن الذي يحميك اليوم سيتركك غدا”.

ليعلق أحد متابعيه عليه قائلًا: “هذا إلا فالحين فيه فقط أما عن أكبرهم فأنتم عنه عاجزون ولم تقولها و تخرجوا عن صمتكم بقول الحقيقة بأنكم لم تستطيعوا نقل أو محاسبة أو مساءلة الكبير”. ليرد التكبالي عليه قائلًا: “أنت مدعِ.. نحن أقلنا الكبير”.

وكان الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، قد أعلن أمس الثلاثاء، قرار مجلس النواب بإقالة علي محمد سالم الحبري، من منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف وإنهاء عضويته ورئاسته للجنتي إعادة استقرار بنغازي ودرنة.