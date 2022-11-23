أبوجناح يترأس المؤتمر الدولي الثاني لصحة المعتقلين والمحتجزين

ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة، رمضان أبوجناح، أمس الثلاثاء المؤتمر الدولي الثاني لصحة المعتقلين والمحتجزين.

وشارك في المؤتمر الذي يقام في دولة تونس على مدى يومين، ممثلين عن وزراء الدفاع العدل والداخلية والخارجية والشؤون الاجتماعية ومجموعة من الخبراء الدوليين، بحضور رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا.

وأكد أبوجناح، أن الوزارة ستبذل أقصى ما يمكن من أجل النهوض بخدمات الصحة السجنية والرفع من مستوى الخدمات المقدمة، بالتعاون مع كل الشركاء والجهات ذات العلاقة.

وقال أبوجناح، إن “التحديات الهيكلية والأمنية التي تواجه نظام السجون في ليبيا تؤثر سلبا على الخدمات الصحة المقدمة للسجناء”، مشيرا إلى إيلاء وزارة الصحة الاهتمام البالغ لهذا الملف الذي يعد من أولويات الوزارة.

هذا وسيباشر الفريق المكلف من اللجنة الدولية للصليب الأحمر عمله في ليبيا بعد المؤتمر لتقييم كل السجون في ليبيا من الناحية الصحية.