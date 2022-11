وزير الحكم المحلي بحكومة الدبيبة يلتقي فريق بعثة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)

ليبيا – عقد وزير الحكم المحلي بحكومة تصريف الاعمال بدر الدين التومي اجتماعًا موسعًا مع فريق بعثه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمتمثل في الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) “مارك أندريه فرانش” ورئيس فريق محور الحوكمة “عصام قربع” و رئيس فريق محور بناء السلام ” خالد اللافي”.

حيث جرى وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة مُناقشة عدد من الموضوعات المهمة وعلى رأسها مسألة مراجعة وتقييم الأعمال القائمة ومناقشة المشاريع التي يمكن تنفيذها لدعم وتمكين البلديات من اختصاصها وتذليل الصِعاب التي قد تواجههم.

وبحث الطرفان سُبل تدعيم جهود الوزارة في تنفيذ المشاريع التنموية بالبلديات وسرعة إنجازها، إضافة لنقاط أُخرى تتعلق بتمكين البلديات من استلام اختصاصاتها بكافة البلديات.

وحضر اللقاء الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية نصر الدين المحتوت ومكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات بالوزارة عادل الصيد.

