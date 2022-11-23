بعيو: «الصور» لن يتأثر بهذيان «الهاوية الحاقد» وذيوله النتنة

أكد رئيس المؤسسة الليبية للإعلام الملغاة، محمد عمر بعيو، أن النائب العام، الصديق الصور، لن يتأثر بهذيان «الهاوية الحاقد» -في إشارة لعبد الرحمن السويحلي- وذيوله النتنة.

وقال بيعو، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “النائب العام المستشار الصديق الصور، رجل القانون والعدالة، الذي أعاد إلى النيابة العامة هيبتها”.

وأضاف “لن يتأثر الصور بهذيان عبرحمان الهاوية الحاقد وذيوله النتنة”.

وتابع ” سيستمر وزملاؤه في مواجهة الفساد بالحق والقانون، رعاك الله يا سيادة النائب العام المؤتمن الأمين، وليخسأ الحاقدون”.

وكان أعضاء بمجلس الدولة، قد تقدموا بطعن لدى المحكمة العليا في عدم دستورية قرار مجلس النواب المتعلق بتكليف الصديق الصور كنائب عام، وزعم الطعن الذي تقدم به أعضاء مجلس الدولة، عبد الرحمن السويحلي ونعيمة الحامي ومصطفى التريكي، بعدم دستورية قرار مجلس النواب الليبي رقم 2 لسنة 2021 بشأن تكليف نائب عام.

واختصم الطعن، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، مشيرا لإعلانه عن طريق نائبه القانوني وإدارة قضايا الدولة بمقرها الكائن في طرابلس بشارع السيدي، مجمع المحاكم.

وأكدت مصادر لـ«الساعة 24» أنه من غير المفهوم قيام الطاعنين بالتقدم بهذا الطعن في هذا التوقيت تحديدا، بالرغم من تكليف مجلس النواب، للصديق الصور بمنصب النائب العام، منذ أكثر من عام، حيث كان من المفترض على من يرى في عدم دستورية القرار التقدم بطعن عقب صدور القرار في حينه وليس بعد مرور أكثر من عام.