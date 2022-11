ضبط مواطن عثر على جرة أثرية وحاول بيعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ليبيا – ذكرت وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال أن عددًا من وسائل الإعلام والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبرًا مفاده عثور مواطن على جرة أثرية في أحد الشواطئ.

الوزارة أفادت عبر مكتبها الإعلامي بأن رئيس جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار أصدر تعليماته باتخاذ الإجراءات القانونية والتحقق من صحة ما نشر.

ولفتت النظر إلى أن وحدة التحقيق بفرع الجهاز الغربية بتكليف من رئيس الفرع باشرت بمتابعة القضية.

ومن خلال التحري وجمع المعلومات ومتابعة الشخص الذي بحوزته القطعة الأثرية، تمكن أعضاء الوحدة من التوصل إلى الشخص الذي بحوزته الجرة وإحالته إلى نيابة النظام العام الزاوية بناء على أمر الضبط والإحضار الصادر من منها، وتم استرجاع الجرة موضوع القضية.

