حبارات يحذر من سياسة “زيد ميه زيد دقيق”

الوطن| رصد

نشر الخبير الاقتصادي والسياسي، نورالدين حبارات، توضيحا “في غاية الأهمية” حول الجدول الموحد للمرتبات.

وقال حبارات، عبر حسابه في موقع فيسبوك، إنه “بعد إقرار الجدول الموحد للمرتبات ورفع الحد الأدنى للاجور نأمل أن يحقق هذا الجدول الأهداف التي آقر من أجلها، كما نأمل أن تكون الحكومة قد قامت بتأمين موارد مالية مستدامة لتمويل فاتورة المرتبات وفق هذا الجدول تضمن استمرار صرفها، وألّا تلأء الحكومة والمركزي مستقبلاً إلى مزيد من التخفيض لسعر صرف الدينار أو استئناف مراكمتها للديون واستنفاذ ما تبقى من احتياطيات مالية بهدف تمويلها”.

وأضاف حبارات، أن لجوء الحكومة والمركزي إلى ذلك مجداً يعني المزيد من التآكل للمرتبات ولقدرتها الشرائية ولمدخرات المواطنين والعودة للمربع الأول، ثم الدخول في سياسة ما يعرف بالليبي (زيد ميه زيد دقيق) وبوتيرة أسرع وأكثر حدة والتي تعني عملياً ارتفاعا أكثر لسعر الدولار ولمعدلات التضخم.