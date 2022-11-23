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استقرار الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني أمام الدينار في السوق الرسمية

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية
مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية

ارتفع سعر اليورو والإسترليني أمام الدينار في السوق الرسمية اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وزاد سعر اليورو إلى 5.06 دينار مقابل 5.04 دينار أمس، وسعر الجنيه الإسترليني إلى 5.83 دينار مقابل 5.82 دينار أمس.

وبحسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، ثبت متوسط سعر صرف الدولار عند 4.90 دينار.

في حين استقر سعر الريال السعودي عند 1.30 دينار، وكذلك الدرهم الإماراتي عند 1.33 دينار، والدينار التونسي عند 1.51 دينار.

وثبتت الليرة التركية عند مستوى 0.26 دينار، واليوان الصيني عند 0.68 دينار.

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منصة السبق الإعلامية

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