الجديد يعلق على المادة الثانية من مقترح قانون المرتبات الموحد الذي يناقشه مجلس النواب

ليبيا – قال المحلل الاقتصادي مختار الجديد إن المرتب الأساسي هو المقابل المالي المقرر للوظيفة التي يشغلها الموظف وفقًا لجدول المرتبات بما يتناسب والجهد المبذول.

الجديد وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضاف: “هذا نص المادة الثانية من مقترح قانون المرتبات الموحد الذي يناقشه مجلس النواب، وأحد النواب يريد استبعاد عبارة (بما يتناسب والجهد المبذول) ويرأى فيها زيادة ونسي أن الجهد المبذول يقاس هنا بالزمن”.

وتابع الجديد حديثه: “لو تم استبعاد هذه العبارة يصبح المرتب الأساسي هو الوارد بجدول المرتبات كاملًا ولو غاب الموظف عن وظيفته فمن حقه هذا المرتب كاملًا”.

