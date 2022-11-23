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ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يؤكد للسايح استمرار الدعم الدولي لإنجاز الانتخابات

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مارك فرانشي استمرار الدعم الدولي لجهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، من أجل إنجاز الانتخابات في ليبيا.

وثمن فرانشي، خلال لقائه رئيس المفوضية عماد السايح، اليوم الأربعاء، تلك الجهود المبذولة من المفوضية، حسب بيان الأخيرة على موقعها الإلكتروني.

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وتناول اللقاء سبل دعم المجتمع الدولي للمفوضية بالخبرات اللازمة في مجال إدارة وتنفيذ الاستحقاق الانتخابي.

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بوابة الوسط

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