ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يؤكد للسايح استمرار الدعم الدولي لإنجاز الانتخابات

أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مارك فرانشي استمرار الدعم الدولي لجهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، من أجل إنجاز الانتخابات في ليبيا.

وثمن فرانشي، خلال لقائه رئيس المفوضية عماد السايح، اليوم الأربعاء، تلك الجهود المبذولة من المفوضية، حسب بيان الأخيرة على موقعها الإلكتروني.

– التومي يناقش مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المشاريع التنموية لدعم البلديات

وتناول اللقاء سبل دعم المجتمع الدولي للمفوضية بالخبرات اللازمة في مجال إدارة وتنفيذ الاستحقاق الانتخابي.