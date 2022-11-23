موظفون يحتجون على إقالة الحبري.. والنويري يكلف البرعصي بديلا له

العنوان-البيضاء

أعلن الموظفون بالإدارات التنفيذية بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، عن تعليقهم العمل بالمصرف إلى حين تراجع مجلس النواب عن إقالة نائب المحافظ ،علي الحبري، ورد اعتباره.

وقال الموظفون في بيان لهم، أنهم يعملون بكل حرص وتفاني في العمل للارتقاء بمستوى أداء القطاع المصرفي وفق خطة مدروسة وواضحة المسارات، لافتين إلى أنهم تفاجؤوا بصدور عدة تصريحات عبر وسائل الإعلام في ظل صمت رئاسة مجلس النواب تفيد بإقالة الحبري دون أي مبررات حقيقة.

وأشار الموظفون إلى أن الظروف حرجة وحساسة وتتطلب تظافر الجهود والتكاتف لتنفيذ خطة التطوير المصرفي بعناية فائقة.

وأعرب الموضوفون عن استنكارهم لمثل هذه التصرفات غير المدروسة، معلنين تعليقهم العمل إلى حين صدور ما يفيد إنهاء هذا الجدل الحاصل من السلطة التشريعية ورد اعتبار الحبري.

وعقب ذلك أصدر نائب رئيس مجلس النواب، فوزي النويري، قرارا يقضي بتكليف مرعي البرعصي نائبا مؤقتا لنائب المحافظ ورئيسا للجنة استقرار بنغازي ودرنة خلفا للحبري.