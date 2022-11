الدبيبة يطلق مشروع شفاء لعلاج السرطان وتوطين الإجراءات العلاجية في الداخل

ليبيا- أطلق رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة مشروع “شفاء” لعلاج السرطان بحضور القائمين على جهاز دعم وتطوير العلاج بالداخل والخارج.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة اطلعت عليه صحيفة المرصد، أوضح أن المشروع الذي شهد إطلاقه مشاركة المعنيين بإدارة المركز الوطني لمكافحة الأمراض تضمن قرارا بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان لتكون مستقلة إداريًا وماليًا وتابعة لرئاسة الحكومة وتحت إشرافها المباشر.

وأوضح البيان أن الهيئة ستتولى مهام وضع السياسات والخطط والبرامج اللازمة لمكافحة السرطان ومتابعة تنفيذها واتخاذ إجراءات توطين علاج المرضى بالداخل، وضم كل مراكز السرطان لتكون تابعة لها، وإعداد قاعدة بيانات لتحديد الاحتياجات من الأدوية والأجهزة اللازمة.

وأضاف البيان: إن الدبيبة اعتمد الوثيقة الوطنية للوقاية والكشف المبكر لسرطان الثدي لتكون البداية من مراحل التوعية والوقاية حتى فبراير عام 2024، ومن ثم بعدها مرحلة الفحص الإلزامي، لكل النساء فوق سن الـ35 مع إصدار تعليماته إلى رئاسة جهاز تطوير العلاج بالداخل والخارج لتشكيل لجنة مستعجلة.

وتابع البيان: إن هذه اللجنة ستعمل على متابعة 60 حالة سرطان أطفال في مدينة بنغازي وإيفاد الحالات الخطيرة للخارج مع تكريم الدبيبة لأكثر من 60 فريقًا مشاركًا في الحملة الـ12 للتوعية بشأن مرض سرطان الثدي وتقليل معدل الوفيات بسبب المرض.

