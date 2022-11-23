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عون لوفد «الجنوب»: وزارتي تمثل كل الليبيين في الإشراف على قطاع النفط

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقد وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة، محمد عون، لقاءً مع وفد من أعيان ومشايخ وحكماء المنطقة الجنوبية.

وقال بيان صادر عن الوزارة: “قام أعضاء الوفد في هذا اللقاء بطرح المشاكل والتحديات التي يواجهها الجنوب الليبي ومطالب أهله في مختلف القطاعات”.

وأضاف البيان “قدم عون نبذة عن تاريخ قطاع النفط والغاز ودور الوزارة وعلاقتها بالمؤسسة والوزارات والمؤسسات الأخرى في الدولة الليبية”.

وتابع “أكد الوزير على أن الوزارة تمثل كل الليبيين في الإشراف على قطاع النفط والغاز وتلتزم بمبدأ الشفافية وستبذل كل ما في وسعها وبما تخوله لها القوانين النافذة لكي تقدم المساعدة وبالذات للمناطق المجاورة للحقول والمواقع النفطية”.

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صحيفة الساعة 24

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