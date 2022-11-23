فقي: الاتحاد الأفريقي بصدد عقد اجتماع تمهيدي لمؤتمر مصالحة ليبية

قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، إن الاتحاد الأفريقي بصدد عقد اجتماع تمهيدي للتحضير لمؤتمر مصالحة بين كل الليبيين وعلى أرضهم.

وشدد فقي في تصريح على هامش القمة الفرانكوفونية في تونس، على ضرورة إيجاد «صيغة تسمح لليبيين بالمصالحة ثم بعد ذلك الذهاب إلى الانتخابات لاختيار من يُدير أمور البلاد»، وفق وكالة الأنباء الليبية «وال».

وأوضح المسؤول الأفريقي أن «هناك دفعة جديدة لعملية سياسية في ليبيا تتضمن عدة مراحل»، دون أن يكشف ماهية هذه المراحل.

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الأفارقة يسعون لتنظيم مؤتمر مصالحة ليبية في 2023

وفي 11 نوفمبر، أعلن وزير الخارجية الكونغولي جان كلود جاكوسو، عمل برازافيل على تنظيم مؤتمر مصالحة بين الليبيين في العام 2023.

وأكد جاكوسو في تصريح على هامش قمة شرم الشيخ للتغيُّر المناخي لوكالة «سبوتنيك» الروسية، «العمل على تنظيم مؤتمر مصالحة ليبية كبير العام المقبل تحت رعاية الدول الخمس في مجلس الأمن الدولي».

وأضاف الدبلوماسي أنه بعد مؤتمر الأمم المتحدة لتغيُّر المناخ سيتوجه إلى العاصمة الليبية طرابلس للتحدث مع جميع أطراف النزاع في ليبيا.