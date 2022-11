أهرام أون لاين: لا بد من إطلاق مبادرات جديدة لكسر الجمود السياسي في ليبيا

ليبيا – شدد تقرير تحليلي على وجوب إطلاق مبادرات جديدة رامية إلى كسر الجمود السياسي خلال الفترة الحالية للمضي في إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

التقرير الذي نشره موقع “أهرام أون لاين” الإخباري المصري الناطق بالإنجليزية وتابعته وترجمت الأبرز من مضامينه التحليلية صحيفة المرصد، انتقد بقاء ليبيا غارقة في هذا الجمود منذ أكثر من عام رغم الإجماع الدولي لتعيين المبعوث الأممي عبد الله باتيلي وإعادة هيكلة البعثة الأممية.

وأكد التقرير أن هذا الحال يستلزم لتقديم مبادرات جديدة لكسر الجمود السياسي القائم، في وقت وصل فيه مجلسا النواب والدولة الاستشاري إلى توافق على رحيل رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة وضرورة الاتفاق على أساس دستوري للانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة.

وأضاف التقرير: إن الهدف من هذه الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها أكثر من مليونين و800 ألف ناخب إنهاء المرحلة الانتقالية الخامسة، مستدركًا بالتأكيد على وجود مجالات خلاف قائمة بين رئيسي المجلسين المستشار عقيلة صالح وخالد المشري.

وبين التقرير أن الأول مؤيد لترشح العسكريين للمناصب السياسية، وهو ما يعارضه الثاني، في وقت يرغب غيه المستشار صالح في إجراء انتخابات رئاسية قبل التشريعية والمشري راغب بعكس العملية متهما الرجلين بالتقارب الهش لمصالح ذاتية.

وأضاف التقرير: إن المستشار صالح يضع عينه على منصب رئيسي في السلطة التنفيذية في المجلس الرئاسي بعد تعديله، في وقت أجرى فيه المشري اتصالات سرية مع الدبيبة لتأمين تعيينات حكومية وصلاحيات للمقربين من رئيس مجلس الدولة الاستشاري، ما يعني أن دافعه للإطاحة بالدبيبة شخصية.

وبحسب التقرير، تعرض المستشار صالح والمشري لضغوط غربية مكثفة للتوصل إلى أساس دستوري للانتخابات الرئاسية والتشريعية، بعد تمكنهما حتى الآن من تجنب ذلك عبر توسيع جدول أعمال محادثاتهما لتشمل الترشيحات للمناصب السيادية الـ7 وفقًا لاتفاق الصخيرات السياسي لعام 2015.

وأكد التقرير أن الدبيبة المصر على عدم التنحي يلعب على وتر نفاد صبر القوى الغربية من محاولات أصحاب المصلحة المحليين للتهرب من التزاماتهم فيما يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية، مبينًا أن رئيس حكومة تصريف الأعمال مؤيد لتوجه المشري بشأن أسبقية إجراء الانتخابات التشريعية.

وأشار التقرير إلى عدم تمكن باتيلي من تقديم خطة محددة لاستئناف العملية السياسية المتوقفة منذ عهد من سبقته المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، متطرقًا لخلافات مستمرة بين القوى الدولية حول هذه العملية ومسألة الذهاب نحو الانتخابات الرئاسية والتشريعية أو وضع الترتيبات لتشكيل حكومة جديدة أولًا.

وأضاف التقرير: إن واشنطن ولندن مع الخيار الانتخابي، فيما تدعم باريس وموسكو خيار تشكل حكومة جديدة، مؤكدًا في ذات السياق أن المبادرات المحلية التي أطلقتها عدة جهات داخلية لمعالجة الأزمة لم تحظَ برد فعل إيجابي من الأمم المتحدة أو أصحاب المصلحة الدوليين.

