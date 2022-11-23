التكبالي: سقط الحبري أحد أصنام الفساد

الوطن|رصد

أشاد عضو مجلس النواب، علي التكبالي، بإقالة محافظ المصرف المركزي في بنغازي، علي الحبري، معتبرا أنه “أحد أصنام الفساد التي سقطت سقوطًا مدويًا”.

وقال التكبالي عبر حسابه في موقع تويتر، أن “سقوط أحد أصنام الفساد سقوطا مدويا، وليعرف الآخرون أن الذي يحميك اليوم سيتركك غدا”.

وفي رده على معلّق اتهم النواب بعدم محاسبة أو مساءلة الصديق الكبير، كتب التكبالي”أنت مدعِ.. نحن أقلنا الكبير”.

يشار إلى أن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، أعلن أمس الثلاثاء، قرارا للمجلس بإقالة علي الحبري، من منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف وإنهاء عضويته ورئاسته للجنتي إعادة استقرار بنغازي ودرنة.