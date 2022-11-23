مباحثات إفريقية لعقد مؤتمر للمصالحة الوطنية بين الليبيين

كشف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي “موسى فقي” عن مباحثات لعقد اجتماع تمهيدي لمؤتمر للمصالحة الوطنية بين جميع الليبيين.

وقال فقي في تصريح لوكالة “فرانس 24” إن هناك تجاوب من الأطراف، وأنهم يتواصلون مع جميع الأطراف الليبية للحديث عن المصالحة الوطنية لأنها قد تفتح الباب أمام حل سياسي في ليبيا.

وأضاف فقي أنهم يفضلون عقد الاجتماع في ليبيا، منوها إلى أن وزير خارجية الكونغو زار ليبيا، وقامت لجنة أفريقية رفيعة المستوى بجهد كبير.

وشدد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على ضرورة إيجاد صيغة تسمح لليبيين أن يتصالحوا ثم بعد ذلك يتم الذهاب إلى الانتخابات لاختيار من يدير الأمور في ليبيا، مشيرا إلى أن الليبيين اليوم يستمعون للاتحاد الأفريقي، وأن هناك دفعة جديدة لعملية سياسية في ليبيا تتضمن عدة مراحل ونحن كلفنا بمرحلة المصالحة الوطنية لأنها الأساس.