النويري يكلف البرعصي بمهام نائب المحافظ خلفاً لـ “الحبري”

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، قراراً حمل رقم 97 لسنة 2022، تكليف مؤقت مرعي البرعصي، بتولى منصب نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي. خلفًا لعلي الحبري.

وجاء في نص القرار، “يُكلف بشكل مؤقت؛ مرعي مفتاح رحيل البرعصي نائب مصرف ليبيا المركزي ، وبمهام المحافظ حتى استلام المحافظ مهامه”.

وتابع البيان؛ أن البرعصي سيتولى أيضًا “مهام رئيس لجنة استقرار بنغازي ودرنة.

وكان الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، قد أعلن أمس الثلاثاء، قرار مجلس النواب بإقالة علي محمد سالم الحبري، من منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف وإنهاء عضويته ورئاسته للجنتي إعادة استقرار بنغازي ودرنة.