منظمة حقوقية تعقد جلسة حوارية حول الأطر القانونية لمناصرة المهاجرين بليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

23 November, 2022

عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا جلسة حوارية حول الأطر القانونية الخاصة بمناصرة المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا .

وبينت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن الجلسة الحوارية عقدت تحت مظلة منظمة شارب لسيادة القانون في ليبيا بدعم من الاتحاد الأوروبي.

وتحدث أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا عبدالمنعم الحر، خلال الجلسة الحوارية عن سيادة القانون والأطر القانونسة الدولية والوطنية لحماية حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا .

كما تحدث عدد من أفراد الجالية النيجيرية عن المشاكل والصعوبات التي تواجههم في ليبيا ، والانتهاكات التي يتعرضون لها .