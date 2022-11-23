مؤتمر «ليبيا والساحل» يناقش دور المجتمعات المحلية لتعزيز السلام

قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، اليوم الأربعاء، إن مؤتمر التعاون عبر الحدود بين دول الساحل وليبيا ناقش الدور الرئيسي للمجتمعات المحلية لتعزيز السلام والتعاون في المناطق الحدودية.

وكتب ساباديل عبر حسابه على موقع «تويتر»: «نقاش مذهل حول الدور الرئيسي للمجتمعات المحلية لتعزيز السلام والتعاون في المناطق الحدودية. إن تحديد مستقبل المنطقة سيجري بذات القدر على الأقل في المناطق الحدودية كما العواصم الوطنية».

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وتستضيف تونس على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء مؤتمرًا إقليميًا حول التعاون عبر الحدود بين ليبيا ودول الساحل. ويهدف المؤتمر إلى دعم الأمن والاستقرار الإقليميين، من خلال تعزيز التعاون عبر الحدود في مكافحة الجرائم الحدودية، بما في ذلك الإرهاب والجريمة المنظمة. وتحضر المؤتمر وفود سياسية وفنية من ليبيا ودول الساحل والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه وكذلك من المنظمات الدولية.

من مؤتمر «ليبيا والساحل» في تونس، 23 نوفمبر 2022. (السفير الأوروبي على تويتر)