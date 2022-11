صوفان: لا يوجد طرف إقليمي وأجنبي راغب في رؤية ليبيا تنزلق للصراع المسلح مجددًا

ليبيا- استبعد تقرير تحليلي وجود أي رغبة لدى الأطراف الإقليمية والأجنبية المختلفة المهتمة بالشأن الليبي في رؤية ليبيا تنزلق إلى الصراع المسلح مجددًا.

التقرير الذي نشره مركز “صوفان” البحثي الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرًا له وتابعته وترجمت أهم تحليلاته صحيفة المرصد، اتهم ساسة عدة بعرقلة الجهود الأممية لتشكيل هيكل سياسي موحد، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ما يعني استمرار ليبيا في الانهيار وإمكانية انزلاقها للصراع المسلح مجددًا.

واستبعد التقرير تمكن المسؤوليين الأممين المدعومين من القوى الكبرى من الوصول لهذا التوحيد أو تحريك البلاد الاستحقاقات الانتخابية، في ظل غياب الرغبة الأميركية والأوروبية الواضحة في مواجهة هذه العرقلة، مشيرًا إلى تضارب مصالح الدول لا يمنع توافقها على رفض الانزلاق مرة أخرى للصراع.

