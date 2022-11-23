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بن شرادة: النقاش قائم بين مجلسي النواب والدولة حول ملفات «المناصب السياسية»

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية
مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية

قال عضو مجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، إنه لا يزال هناك نقاش بين مجلسي النواب والأعلى للدولة حول استقبال الأعلى للدولة لملفات المرشحين لجميع المناصب السيادية.

ولفت بن شرادة في تصريحات صحفية إلى أن هناك بعض من أعضاء النواب يرون أن يستقبل الأعلى للدولة ملفات مرشحي المناصب السيادية الخاصة بهم فقط والذي يكون فيها الرأي الأخير له.

وأشار بن شرادة إلى أنه سيكون هناك جلسة بداية الشهر القادم، سيتم فيها مناقشة التصويب النهائي على القاعدة الدستورية وملفي المناصب السيادية والسلطة التنفيذية.

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منصة السبق الإعلامية

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