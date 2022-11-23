القطراني يوجه بحصر احتياجات مستشفى تازربو وتوفير سيارتي إسعاف ونقل قمامة للبلدية

أصدر نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب رئيس لجنة الأزمة بالمنطقة الشرقية، علي القطراني، تعليماته بتوفير سيارة إسعاف وسيارة نقل قمامة بشكل عاجل لبلدية تازربو، وكلف مستشاره الصحي بحصر كافة احتياجات ومتطلبات مستشفى تازربو والتنسيق مع وزير الصحة عثمان عبدالجليل للقاء عميد البلدية لبحث سُبل توفير الاحتياجات المذكورة بشكل عاجل، وفق المكتب الإعلامي للحكومة.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع عميد بلدية تازربو إبراهيم جادالله فرج ومراقب الصناعة بالبلدية حمد محمد الفاندي، بحضور عضو مجلس النواب إدريس عمران.

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احتياجات بلدية تازربو

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن عميد بلدية تازربو إبراهيم عبدالله فرج عرض خلال اللقاء المشاكل والمختنقات التي تواجه سير العمل في البلدية وتعرقل تقديم الخدمات للمواطنين، مثنيًا على جهود ومواقف القطراني في دعم البلديات وتوفير احتياجاتها.

وأوضح فرج أن المشاكل والمختنقات التي تعانيها البلدية تتمثل في عدم توفر سيارة إسعاف خاصة بمستشفى تازربو، وعدم توفر شاحنة لنقل القمامة في البلدية.

وأضاف المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن القطراني أكد من جانبه خلال اللقاء ضرورة حلحلة كافة المختنقات التي تعانيها بلدية تازربو وسرعة توفير كافة احتياجاتها.