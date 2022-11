تقارير تحليلية: هذه انعكاسات رعاية قطر لمصافحة أردوغان والسيسي على ليبيا

ليبيا – سلط تقريران تحليليان الضوء على مصافحة الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والمصري عبد الفتاح السيسي بفعاليات حفل افتتاح كأس العالم في قطر.

التقريران اللذان نشرهما موقع “ميدل إيست آي” الإخباري البريطاني والطبعة الإنجليزية لصحيفة “العرب” الأسبوعية وتابعتهما وترجمت المرتبط منهما بالشأن الليبي صحيفة المرصد، أكدا أن قمة الدوحة الثلاثية التي جمعت السيسي وأردوغان وأمير قطر تميم بن حمد بعد المصافحة لا يبدو أنها كانت مسبقة التحضير.

وأضاف التقرير: إن القمة خطوة نحو تهدئة التوترات بين أنقرة والقاهرة إلا أنها لا تمثل تكريسًا لمصالحة سياسية كاملة في ظل بقاء العديد من القضايا معلقة. مشيرًا إلى أن تركيا تعتبر دورها في ليبيا أمرًا واقعًا فيما أبدى المحلل السياسي “أندرياس كريغ” وجهة نظره بالخصوص.

وقال “كريغ”: “لدى قطر مصلحة في ضمان إصلاح العلاقات في جميع أنحاء المنطقة مع رؤية خاصة تجاه ليبيا، فالدوحة تحاول جعل الرعاة الخارجيين للشأن الليبي متحالفين في إطار تمهيد الطريق نحو اتفاق سياسي أكثر ديمومة لحل الأزمة الليبية”.

ترجمة المرصد – خاص

