وهيبة: مؤتمر أمن الحدود “فرصة” لتبادل وجهات النظر

الوطن|رصد

قالت المتحدثة الرسمية باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة إن ترأس النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني للمؤتمر الإقليمي للأمن الحدودي بين ليبيا ودول الجوار هو تتويجًا واستكمالًا لنتائج الزيارات السابقة له مع دول الجوار، وتفعيل الاتفاقية الأمنية الرباعية.

وأكدت وهيبة في إيجاز صحفي عن المؤتمر الإقليمي للأمن الحدودي بين ليبيا ودول الساحل والذي تترأسه ليبيا، أن المؤتمر يعد فرصة لتبادل وجهات النظر بين وفود الدول المشاركة، بالإضافة لطرح سبل الشراكات وسبل التعاون والتبادل التقني خاصة في تعزيز أمن الحدود.

ومن جهته، أكد الكوني خلال كلمته على ضرورة التكامل في المجهودات بين ليبيا ودول الساحل، خاصةً الدول التي تملك حدود مع ليبيا، مشددًا على ضرورة تشكيل لجان تمكّن من استكمال العمل في هذا المؤتمر.

وأكمل الكوني كلمته قائلًا: “من الضروري دعم بناء حرس صحراوي بدلًا من التركيز على مكافحة الهجرة الغير شرعية في مياه البحر المتوسط”.