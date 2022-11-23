ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

23 November, 2022

التقى رئيس مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ” أحمد حمزة ” بالنائب العام، المستشار الصديق الصور ” ، صباح اليوم وقد تناول اللقاء العديد من القضايا ذات الأهتمام المشترك والمتعلقة بحقوق الانسان والهجرة غير القانونية، وتم خلال اللقاء تسليم التوصيات الختامية لورشة العمل التي انعقدت أعمالها بالمشاركة مع مكتب النائب العام الموسومة تحت عنوان : ” دور النيابة العامة في حماية حقوق الانسان”.

وفي هذا الشأن عبر ” النائب العام ” عن عظيم إمتنانة وتقديرة لجُهود الجهات المنظمة للورشة والنتائج التي توصلت لها، وكما أكد على أهمية استمرار تعزيز ورفع مُستوى التعاون والعمل المشترك بين مكتب النائب العام والمؤسسات في ميدان حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية وسيادة القانون والعدالة الفاعلة.