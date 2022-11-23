اللافي يناقش مع وفد سويسري مستجدات المصالحة والهجرة وحقوق الإنسان

ناقش عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، اليوم الأربعاء، مع وفد دبلوماسي من وزارة الخارجية السويسرية آخر مستجدات ملف المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، والهجرة غير الشرعية، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

ويضم الوفد الدبلوماسي السويسري الذي يزور العاصمة طرابلس كلًا من رئيس قسم السلام وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية ريا قيهرنغ، ومدير برنامج شمال أفريقيا في قسم السلام وحقوق الانسان بالوزارة كيارا فوتيه، والمستشار الإنساني والتعاوني في سفارة سويسرا لدى ليبيا جوناس غا.

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تفاؤل سويسري بشأن التعاون مع ليبيا في حقوق الإنسان والهجرة

وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن اللافي ناقش مع الوفد السويسري الجهود التي تبذلها ليبيا للحد من الهجرة غير الشرعية بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي. كما تطرق الاجتماع لملف حقوق الإنسان والخطوات التي اتخذتها ليبيا في هذا الشأن.

وأضاف المكتب الإعلامي أن أعضاء الوفد السويسري أكدوا من جانبهم دعم بلادهم للمجلس الرئاسي، ولجهوده المبذولة لنجاح مشروع المصالحة الوطنية باعتبارها طريق استقرار ليبيا، مؤكدين كذلك «أن التعاون مع الجانب الليبي سيكون مثمرًا في مجال حقوق الإنسان والهجرة غير الشرعية باعتبارهما من الملفات المهمة التي يعمل عليهما».