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الوطنية للنفط: إنتاج النفط الخام خلال 24 ساعة الماضية مليون و 206 ألف برميل

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – طرابلس

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأربعاء، أن إنتاج النفط الخام بلغ مليون و 206 ألف برميل, وبلغ إنتاج المكثفات 41 ألف برميل خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت مؤسسة النفط، أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ 833 مليون قدم مكعب خلال نفس المدة.

وذكرت المؤسسة أن استهلاك الشركة العامة للكهرباء بلغ 628 مليون قدم مكعب، واستهلاك المؤسسة الوطنية للنفط بلغ 128 مليون قدم مكعب.

وأوضحت الوطنية للنفط أن استهلاك مجمع الحديد والصلب ومصانع صغيرة أخرى بلغ 65 مليون قدم مكعب، ومصانع الأسمنت بلغ 12 مليون قدم مكعب.


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صحيفة العنوان الليبية

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