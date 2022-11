سيزن: بينترون الأميركية تساهم بإنشاء مقر المصرف الإسلامي الليبي في بنغازي

ليبيا – تناول تقرير ميداني نشره موقع “سيزن” الإخباري الأميركي مساهمة مواطنته شركة “بينترون” للخرسانة بإنشاء مقر المصرف الإسلامي الليبي في مدينة بنغازي.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى استخدام التقنيات الخرسانية للشركة لحماية الهياكل المسلحة منخفضة الدرجة لمقر هذا المصرف في المركز التجاري بمنطقة الفويهات من عوامل البيئة البحرية.

ونقل التقرير عن كاظم البرغثي المدير الإداري لـ”بينترون” في شمال إفريقيا قوله: “نظرًا لبيئة هذه المنطقة وارتفاع مستويات المياه الجوفية في موقع البناء، تم الطلب منا عبر الجانب المنفذ للإنشاءات حلًا قويًا لمنع التسرب للهياكل الخرسانية ليتم منحه بعد التشاور معه خليط (أدمكس)”.

وتابع البرغثي بالتأكيد أن هذا الخليط البلوري يتكون من الخرسانة المقاومة لتسرب المياه المضافة للمزيج الخرساني بهدف تخفيف تغلغل أيون الكلوريد والتآكل المحتمل للهياكل الخرسانية المسلحة للغرف الآمنة للمصرف، مع تثبيت شرائط توقف الماء القابلة للانتفاخ لإغلاق جميع فواصل البناء.

وأضاف البرغثي: إن مصنع خلط الخرسانة الجاهزة التابع للشركة وفر 1500 متر مكعب منها للمصرف.

ترجمة المرصد – خاص

