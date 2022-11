ليبيا – عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير وعدد من مدراء المصارف الليبية الإثنين اجتماعًا موسعًا في أنقرة مع محمد موش وزير التجارة التركي والوفد المرافق له.

الاجتماع تناول الخطوات المتخذة لمعالجة ملف خطابات الضمان والتعاون المشترك بين القطاعين المصرفيين الليبي والتركي.

Shares

The post الكبير يبحث مع وزير التجارة التركي سبل التعاون المشترك بين القطاعين المصرفيين الليبي والتركي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية