المقري: تركيا وضعت يدها كاملة على ليبيا

الوطن|رصد

هاجم المحلل السياسي عبدالله المقري تركيا بشكل خاص والدول المجاور بشكل عام بسبب معرفتهم أن تركيا تضع يدها بقوة على ليبيا، لا سيما بعد توقيع رئيس الحكومة المنتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة اتفاقية النفط والغاز التي ستؤثر بالسلب على ليبيا بالمدى البعيد.

وقال المقري:” الدول العربية تعرف جيدًا أن تركيا وضعت يدها على ليبيا وأن العصابة الحاكمة في طرابلس ملكت المنطقة من بن جواد حتى راس اجدير للقوات التركية ومرتزقتها التركمان ومقدمة لها قواعد استراتيجية بحرية وجوية بالمجان واكثر من ذلك تعي هذه الدول ان الميزان التجاري في صالح تركيا بل ان المجرم اردوغان يحظي باستقبال حار من قبل قادة الاقطار العربية وهو الذي كان متورطا في مشروع الربيع العربي بالتامر الى اذنيه على العرب”.

وأضاف المقري:” كنا نعتقد أن من يلتقيهم من القادة العرب أن يكون موقفهم من احتلال تركيا للعاصمة طرابلس يمثل اعتداء على الأمن القومي العربي وعلى هذه الدولة الغازية أن تغادر الأرض الليبية وتترك الليبين لشانهم دون تدخل هذه الدولة التي تفصلها عن ليبيا آلاف الكيلومترات وخارج الفضاء الجغرافي، اما أن تعلن السعودية مساء هذا اليوم عن تقديم خمسة مليار دولار لدعم الليرة التركية عشية العدوان على سوريا بقصف القرى والمدن الشمالية لسوريا ما يعتبر دعم للآلة الحربية التركية، وهذا يمثل اختراق جدي للتفريط في المصلحة العربية القومية الواحدة”.