وفد سويسري يبحث مع اللافي ملف حقوق الإنسان في ليبيا

التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي اليوم الأربعاء، وفدًا دبلوماسيًا من جمهورية سويسرا.

وقال المجلس الرئاسي في بيان إن الوفد ضم كلا من رئيس قسم السلام وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية “ريا قيهرنغ”، ومدير برنامج شمال إفريقيا في قسم السلام وحقوق الانسان بالوزارة “كيارا فوتيه”، والمستشار الإنساني والتعاون في سفارة سويسرا لدى ليبيا “جوناس غا”.

ووفق البيان، أكد الوفد استمرار دعم بلادهم للمجلس الرئاسي، ولجهوده المبذولة لنجاح مشروع المصالحة الوطنية طريق استقرار ليبيا.

وتم خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس مناقشة آخر مستجدات ملف المصالحة الوطنية، وحقوق الإنسان، والهجرة غير الشرعية، والجهود التي تبذلها ليبيا للحد منها، بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي بحسب البيان.

كما تطرق الاجتماع لملف حقوق الإنسان والخطوات التي انخذتها ليبيا في هذا الشأن.

وأكد الوفد على أن التعاون مع الجانب الليبي سيكون مثمرا في مجال حقوق الإنسان والهجرة غير الشرعية باعتبارهما من الملفات المهمة التي يعمل عليهما.