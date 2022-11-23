توافق ليبي جزائري على تعزيز التعاون في مجال القضاء الدستوري

أكدت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة والجزائر إرادتهما في العمل على تعزيز علاقات التشاور والتعاون وتبادل الخبرات والزيارات بين البلدين، خاصة في مجالي العدالة والقضاء الدستوري.

جاء ذلك بعد استقبال رئيس المحكمة الدستورية في الجزائر، عمر بلحاج، وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة حليمة إبراهيم عبد الرحمن، التي تقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر منذ الاثنين الماضي، وفق بيان للمحكمة الدستورية الجزائرية اليوم الأربعاء.

تعاون ليبي جزائري

وأشاد الطرفان بعمق العلاقات التي تربط البلدين «وبالمستوى الراقي الذي بلغه التعاون الثنائي بينهما»، مستعرضين سبل وآفاق تعزيزه في مختلف المجالات، لاسيما في مجال القضاء الدستوري.

وأكدت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الأهمية البالغة التي توليها السلطات الليبية لتطوير علاقات التعاون الثنائي مع الجزائر.

– وزيرة العدل بحكومة الوحدة في الجزائر لتعزيز التعاون في مجال إدارة السجون

ملف إدارة السجون

كما حظيت الوزيرة باستقبال من نظيرها الجزائري عبد الرشيد طبي يوم الثلاثاء بمقر وزارة العدل، حيث جرى استعراض سبل تعزيز التعاون في المجالين القانوني والقضائي بين وزارتي عدل البلدين، وكذا تبادل الخبرات، لا سيما في مجال تكوين القضاة وتدريب موظفي إدارة السجون.

يذكر أن السلطات الجزائرية شرعت منذ 2018 بتكوين أولى دفعات الشرطة القضائية الليبية في مجال إدارة السجون بالتعاون مع وزارة العدل، وبإشراف من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.