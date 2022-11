اوحيدة: إقالة الحبري من منصبه جاءت بناءً على تقرير وتوصيات من لجنة مكلفة من أعضاء بالبرلمان

ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إن إقالة نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري من منصبه جاءت بناءً على تقرير وتوصيات من لجنة مكلفة من أعضاء من مجلس النواب.

اوحيدة أشار في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان إلى أن اللجنة البرلمانية تشكلت في الجلسة الماضية كانت للتحقيق معه في شبهات فساد حول ملف لجنتي إعمار بنغازي ودرنة.

