الفرجاني: إقالة الحبري من منصبه جاءت بسبب امتناعه عن الامتثال للاستجواب

الوطن|رصد

صرح عضو مجلس النواب يوسف الفرجاني أنّ إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري جاءت على خلفية امتناعه عن الامتثال للاستجواب أمام المجلس.

وأضاف الفرجاني، في تصريحات متلفزة، أن من أسباب إقالة الحبري “تقاعسه عن تمويل الحكومة المنتخبة من المجلس” وفق تعبيره.

وكان المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، قد ذكر أمس أنّ مجلس النواب قد صوت بالإجماع على إقالة الحبري من منصبه، وقال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إنّ النواب قد ناقشوا في الجلسة السابقة ملف إعادة إعمار مدينتي: بنغازي ودرنة، والفساد المصاحب له، مشيرًا إلى أنّ ما قام به الحبري من فساد واستهتار استدعى تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق معه.